Кадры из COVID-больницы в Харькове: "Третий за сегодня. Начинают верить те люди, которые хоронят своего родственника". ВИДЕО
Об этом говорится в коротком ролике Суспільне, передает Цензор.НЕТ.
"Из машины скорой помощи в приемное отделение большинство пациентов областной инфекционной больницы перевозят на колясках - теперь больница принимает в основном людей в тяжелом состоянии. Во дворе медучреждения грохочут колеса каталки - в черных мешках перевозят умерших", - описывает издание происходящее в харьковской COVID-больнице.
Несмотря на повышенную угрозу заражения, медикам приходится перевозить больных на колясках.
Кроме того, участилось число летальных исходов: врачи вынуждены перевозить тела умерших через двор больницы в морг на каталках и в черных мешках.
"Третий за сегодня", – комментирует количество погибших работник больницы. Мужчина замечает, что в вирус люди начинают верить только тогда, как сами с ним сталкиваются.
"Начинают верить те люди, которые хоронят своего родственника. Пока не убедятся сами в этом – не поверят. Я дедушку похоронил своего. Ребят попросил – они вывезли, потому что родственники не должны вывозить. Передайте людям, пусть берегут себя, чтобы такого не было", – посоветовал медик.