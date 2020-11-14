Армяне бегут из Карабаха, сжигая свои дома. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Потерпевшие поражение в войне в Нагорном Карабахе армяне бегут, сжигая то, что не могут взять с собой.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Из районов, которые окружают Нагорный Карабах и должны скоро перейти под контроль Азербайджана, уходит армянское население. Некоторые жители при этом поджигают свои дома. pic.twitter.com/4EWLCp2buh — bbcrussian (@bbcrussian) November 13, 2020

В селе Чаректар, у горной дороги, связывавшей северную часть Нагорного Карабаха с Арменией, яркими факелами в вечерней тьме горят несколько домов. Рядом - грузовики, забитые домашним скарбом.

"Мы не хотим, чтобы в наших домах жили азербайджанцы. Пусть сами себе строят дома", - говорит 33-летний житель Чаректара Карен.

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Он вырос в этих стенах, за этими окнами, из которых сейчас вырываются огромные языки пламени. Теперь он перевез родителей в Армению и будет как-то обустраивать жизнь на новом месте. Карен уверен, что вскоре - может, через несколько лет - сможет вернуться в Чаректар. Вернуться явно не мирным путем - это понятно по его тону и общему настроению.

Чаректар находится в Кельбаджарском районе, а этот район по соглашению, остановившему войну, должен вернуться под контроль Азербайджана.

Поэтому дома горят и в Чаректаре, и в соседнем Дадиванке, где расположен древний монастырь, и в других селах по дороге.

Тут и там вдоль дороги пилят деревья - надо забрать с собой все, что получится, а дрова в Армении довольно дороги. Грузовиков с древесиной на трассе едва ли не больше, чем машин с вещами.

По мирному соглашению, о котором объявили в ночь на 10 ноября 2020 года президенты Азербайджана и России и премьер-министр Армении, под контролем Баку останутся и занятые им районы собственно Нагорного Карабаха, то есть бывшей советской Нагорно-Карабахской автономной области. В том числе - города Гадрут и Шуша.

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Возвращаться в Карабах не собираются - пока, во всяком случае - не только жители тех территорий, что перешли или перейдут под контроль Азербайджана, но даже и беженцы из столицы непризнанного Нагорного Карабаха, Степанакерта, и других районов, которые остаются в руках армян.

Издание отмечает, что 27 лет назад в Кельбаджарском районе, расположенном между Нагорным Карабахом и Арменией, тоже горели дома, и их тоже жгли армяне - но совсем в других обстоятельствах.

Ранней весной 1993 года армянские формирования с боями заняли территорию района, азербайджанское население бежало - через высокий Муровдагский хребет, в мороз, многие замерзли насмерть - а армяне принялись методично уничтожать их брошенные жилища, как они это сделали и в других занятых районах собственно Азербайджана.

7 ноября, когда армянская армия окончательно потеряла Шушу (в чем призналась только задним числом), случилась финальная волна исхода: из Степанакерта и других районов массово, разом, в ситуации на грани паники эвакуировались остатки мирного населения. Дорога в Армению была забита машинами на протяжении многих километров.

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Теперь, через несколько дней после окончания боев и обстрелов, Степанакерт выглядит пусть не совсем вымершим, но каким-то едва живым городом.

Почти все магазины и гостиницы закрыты, пресс-центр закрыт. Где находится глава непризнанной НКР Араик Арутюнян, еще остающиеся на местах чиновники сказать затрудняются.

На улицах - исключительно одни мужчины в камуфляже, и тех совсем немного. Они бродят или стоят разрозненными группами или поодиночке.

У журналистов, проработавших здесь всю войну, складывается ощущение, что вот именно теперь в Степанакерте все просто рухнуло - и прежняя жизнь уже не вернется.

С пятницы между Ереваном и Степанакертом начнут ходить бесплатные автобусы, на которых беженцы смогут вернуться домой.

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Многие из тех, кто остался в Степанакерте, никуда уезжать не собираются.