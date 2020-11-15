Пустые стулья для политзаключенных: на Софийской площади проходит акция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает с места событий корреспондент Цензор.НЕТ.
Организаторы акции - PEN Ukraine и Центр гражданских свобод.
В акции принимают участие писатель Андрей Курков, актеры Антонина Хижняк, Олеся Жураковская и Ахтем Сеитаблаев, музыкант Александр Сидоренко (Фоззи), журналисты Юрий Макаров и Вахтанг Кипиани.
Организаторы разместили на Софийской площади 7 стульев, на каждом из которых прикрепили табличку с именем одного из украинцев, содержащихся в тюрьмах ОРДЛО и РФ. Это Юрий Гордейчук, Елена Пех, Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Валерий Матюшенко, Денис Кащук, Осман Арифметов.
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Участники акции рассказывают истории политзаключенных, зачитывают их стихи.
С конца 1980-х в мире отмечается День заключенного писателя, также известный как День пустых стульев. Пустые стулья на правозащитных акциях этого дня символизируют авторов, которые не могут быть с нами из-за заключения, преследования, исчезновения или убийства.
В связи с оккупацией Крыма и войной на востоке Украины акция "Пустые стулья" в Украине уже несколько лет посвящается не только украинским заключенным авторам, но и всем украинским заложникам Кремля.
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