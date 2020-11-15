"Путь пациента": Степанов обещает рассказать о каждом этапе своего лечения от COVID-19. ВИДЕО

Министр здравоохранения Максим Степанов, накануне получивший позитивный тест на коронавирус, обещает информировать украинцев о каждом этапе лечения от заболевания.

Об этом министр заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Степанов сказал, что все время смотрел на пандемию COVID-19 с точки зрения врачей, а теперь собирается увидеть ее глазами пациента.

"Я хочу пройти через свой COVID как обычный пациент. На собственном опыте оценить пути пациента и протоколы лечения. Сразу фиксировать все недостатки и проблемные вопросы, которые будут возникать, чтобы вместе с командой Министерства здравоохранения очень быстро находить пути их решения", - сказал Степанов.

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Министр пообещал делиться с подписчиками в соцсетях своим "путем пациента".

Он также поблагодарил за поддержку всех, кто пожелал ему выздоровления. И призвал украинцев носить маски, пользоваться антисептиком, избегать скопления людей и придерживаться социальной дистанции.

Напомним, 14 ноября Максим Степанов сообщил, что получил позитивный тест на COVID-19 и будет находиться дома на самоизоляции.