Полиция закрыла в столице выставку котов. ВИДЕО

Киевская полиция закрыла выставку котов, которую вопреки карантину выходного дня устроили в выставочном центре на Левобережной.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Киев оперативный".

"Правоохранители наведались на выставку котов. Выставку закрыли", - сказано в сообщении.

Мероприятие проходило в Международном выставочном центре на ст. м. Левобережная. Организаторы в анонсе утверждали, что заботятся о здоровье посетителей и обеспечивают "павильон выставки всеми требованиями защиты на период карантина".

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