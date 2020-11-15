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Мужчину задержали за организацию "каруселей" на выборах в Украинке. ВИДЕО

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36-летний житель Обуховского района изготовил фальшивые бюллетени и предлагал избирателям по 100 грн. за то, чтобы их вбросить. Те вызвали полицию. Мужчину могут посадить на 7 лет.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Мужчина заведомо незаконно изготовил бюллетени с целью использовать их в день повторного голосования выборов на пост городского головы города Украинка. После чего предоставил потенциальным избирателям, чтобы те бросили фейковые бюллетени в урны за определенное вознаграждение. За такие услуги злоумышленник предлагал 100 гривен", - сказано в сообщении полиции.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Полиция расследует производство по ч. 2 ст. 158-3 (фальсификация избирательной документации). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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Как сообщалось, в воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины проходит повторное голосование на выборах городского головы. Мэра выбирают в Сумах, Одессе, Херсоне, Луцке, Краматорске, Каменец-Подольском и Украинке.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    вопрос один - что значит изготовил фальшивые? значит он видел оригинал? откуда?
    вопрос два - он идиот или провокатор? что значит "предлагал" ? стоял перед участком и предлагал абы кому????
  • буков
    100 грн, якась малобюджетна карусель.
  • Сергей Никитин 53b7250a
    Мужчину задержали за организацию "каруселей" на выборах в Украинке - Цензор.НЕТ 5505
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