Мужчину задержали за организацию "каруселей" на выборах в Украинке. ВИДЕО
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Мужчина заведомо незаконно изготовил бюллетени с целью использовать их в день повторного голосования выборов на пост городского головы города Украинка. После чего предоставил потенциальным избирателям, чтобы те бросили фейковые бюллетени в урны за определенное вознаграждение. За такие услуги злоумышленник предлагал 100 гривен", - сказано в сообщении полиции.
Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Полиция расследует производство по ч. 2 ст. 158-3 (фальсификация избирательной документации). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
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Как сообщалось, в воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины проходит повторное голосование на выборах городского головы. Мэра выбирают в Сумах, Одессе, Херсоне, Луцке, Краматорске, Каменец-Подольском и Украинке.