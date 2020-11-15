Больные COVID-19 должны иметь возможность подписать декларацию с семейным врачом онлайн, - Степанов. ВИДЕО

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о первых выводах на "пути пациента". Он до сих пор не подписал декларацию с семейным врачом и теперь считает, что больные коронавирусом украинцы должны иметь возможность сделать это онлайн.

Об этом Степанов рассказал в видеообращении, опубликованном в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Так случилось, что у меня не было семейного врача. Ну, у меня такие особые обстоятельства. У меня моя жена - доктор медицинских наук, профессор, и поэтому в этом просто не было проблемы", - рассказал Степанов.

Министр под запись позвонил на горячую линию противодействия COVID-19 Министерства здравоохранения. Там ему предложили дать номера телефонов регистратур ближайших поликлиник, чтобы Степанов мог подписать декларацию с кем-то из тамошних семейных врачей. Подписать декларацию онлайн или по телефону невозможно, сообщили на горячей линии, для этого нужно лично прийти в больницу.

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"Необходимо решить проблему подписания декларации с семейными врачами онлайн. У людей, больных COVID-19, должна быть такая возможность. Уверен, что нам удастся с этим разобраться уже на этой неделе", - написал Степанов.

Он сообщил, что уже назначил на завтра совещание с заместителями по вопросу создания базы врачей, которые будут оперативно консультировать больных коронавирусом пациентов, у которых еще нет декларации с семейным врачом.

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