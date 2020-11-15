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Силовики жестко задерживают людей в минском магазине. ВИДЕО

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В магазине на улице Червякова в Минске днем 15 ноября силовики избивали людей и жестко задерживали.

Соответствующее видео прислал читатель TUT.BY, передает Цензор.НЕТ.

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Напомним, в Беларуси на 15 ноября был запланирован протестный "Марш сильных" памяти активиста Романа Бондаренко, умершего после побоев силовиков. Маршрут марша от народного мемориала Александра Тарайковского, убитого в первые дни протеста (метро "Пушкинская") до Площади Перемен, где был захвачен Бондаренко.

По состоянию на 18:00 число задержанных на акциях протеста в воскресенье в Беларуси превысило 500 человек.

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Топ комментарии

  • Виктор Барт
    В Киеве люди защищали Украину от рашисткой нечисти которая под видом правоохранительных органов пыталась з ааа хватить власть после этого сбежала на Россию беркут в пример, хватит все время врать и все извращать... В 2014 в Украине по факту сдох совок и рашисткая империя и это факт...
  • Папєрєднік
    Там все безнадійно, збоку стоять тупо спостерігають, замість того щоб взяти пляшку та розбити об голову омонівцю.
  • Софія Гетьман
    Треба людям бити омонрвців.. приходити до них до дому і там проводити виховну роботу.
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