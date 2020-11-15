Арестович заявил о 33 боевых выходах в зоне ООС и 7 наградах: "Есть свидетели, но я всегда работал с людьми, которые не болтают". ВИДЕО

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что 33 раза совершал боевые выходы за линию фронта в зоне операции Объединенных сил. Внимание! Ненормативная лексика!

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На просьбу журналиста телеканала OBOZREVATEL Кристины Бондаренко уточнить эту информацию ответил отказом, передает Цензор.НЕТ. Он заявил, что это якобы может навредить украинским военным, которые находятся в зоне ООС.

Арестович рассказал, что ходил на Донбассе за линию фронта. На уточняющий вопрос о его участии в боевом выходе в 2018 году в районе Краматорска он ответил, что это была Светлодарская дуга.

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"Скажем так: я не из тех, кто об этом рассказывает. О героических этих страницах. Ты первый человек, который спросил меня об этом за семь лет моей публичной деятельности", - сказал спикер.

Он подчеркнул, что помнит все свои боевые выходы.

Журналист уточнила, что все сведения об Арестовиче носят общий характер, без всякой конкретики, а свидетелей его боевых заслуг якобы нет.

"Есть свидетели, но я всегда работал с людьми, которые не болтают", - парировал тот.

Он также сказал, что имеет семь ведомственных наград.

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"Седьмая догнала недавно - это именное огнестрельное оружие", - уточнил спикер.

По его мнению, о том, за что вручены эти награды, надо спрашивать начальство.

"А что плохого в том, чтобы сказать, где это было? Как это было?" - поинтересовалась журналист.

"Там просто сейчас идет та самая возня, не надо об этом рассказывать, где мы и как выходили, это не надо. Может навредить ребятам, которые там до сих пор", - ответил Арестович.

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