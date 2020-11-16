NASA отправляет к МКС ракету SpaceX с астронавтами на борту. ВИДЕО

Около половины третьего по киевскому времени со стартовой площадки во Флориде стартует ракета Falcon 9 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту.

"Все системы готовы к сегодняшнему запуску… корабля Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту в 19:27 по времени восточного побережья", - цитирует Цензор.НЕТ публикацию компании в Twitter.

К часу ночи по Киеву все астронавты - Шеннон Уокер, Виктор Гловер и Майкл Хопкинс, а также специалист Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи - уже на борту.

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Они присоединятся к экипажу 64-й экспедиции МКС, в состав которой сейчас входят астронавты NASA Катя Рубинс, Сергей Рыжиков, а также Сергей Куд-Сверчков из российского Роскосмоса.

Это первая из шести запланированных эксплуатационных миссий космического корабля Crew-1.

По информации Голоса Америки, НАСА впервые запускает в космос ракету, принадлежащую частной компании.

Предполагается, что полет к МКС займет 27 часов. Первоначально запуск планировался на субботу, но был отложен из-за порывов ветра, сообщили представители НАСА.

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Напомним, в августе два американских астронавта вернулись на Землю после экспедиции на МКС, приводнившись в Мексиканском заливе, будучи внутри корабля Crew Dragon, разработанного компанией SpaceX.

Они отправились в космос в мае из Флориды. Это был первый запуск астронавтов НАСА с американской территории с 2011 года и первый пилотируемый полет космического корабля, созданного коммерческой компанией.