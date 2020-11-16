"Вырубка лесов, безразличие, безнаказанность толкают мир к экокатастрофе", - активисты проекта "Задыхаюсь" просят поддержать петицию о сохранении украинских Карпат. ВИДЕО

Создатель Kobryn Studio и основатель экопроекта "Задыхаюсь"Андрей Кобрын призвал украинцев поддержать на сайте президента его петицию о мерах для сохранения украинских Карпат.

Как сообщает Цензор.НЕТ, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам Карпат, Kobryn Studio создала специальный видеоролик.

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"Стихийные бедствия в Карпатах заставили нас всех с ужасом наблюдать как под воду идут целые села, гибнут люди... Соцсети буквально взорвались от этих новостей...Можно сказать, что это природные явления и ничего с этим не поделаешь... Но такое природное явление, как человеческое безразличие уничтожает нас самих... Еще не поздно сделать выводы... Загрязнение воды, воздуха, вырубка лесов, безразличие, безнаказанность толкают мир к экокатастрофе... Будем признательны всем небезразличным людям за лайки и репосты, чтобы видео увидело как можно больше людей. Друзья, не забудьте проголосовать за петицию, которую мы написали президенту. Чтобы ее рассмотрели нужно набрать больше 25 000 голосов", - говорится в описании к ролику.

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