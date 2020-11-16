В Одессе задержали женщину, которая продавала в сексуальное рабство украинок. За каждую девушку она получала 1000-1500 долларов, - полиция. ВИДЕО

40-летняя злоумышленница на территории Украины занималась вербовкой женщин приятной внешности, которые оказались в трудном материальном положении, с целью сексуальной эксплуатации их за границей. За каждую украинку она получала денежное вознаграждение в размере 1000-1500 долларов США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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Преступную деятельность женщины пресекли сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киева совместно с следственным отделом Печерского управления полиции и оперативными службами под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6 в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что 40-летняя женщина в течение длительного времени на территории города Киева и Одессы подыскивала девушек, находящихся в тяжелом материальном положении и предлагала им работу за границей с высокой заработной платой. Завербованных девушек она отправляла за границу, где их встречал иностранец и путем обмана завладевал их документами и сопровождал до места назначения. Однако, вместо обещанной работы связанной с ремеслом, девушек заставляли предоставлять услуги интимного характера клиентам в ночных клубах и гостиницах.

Правоохранители задержали злоумышленницу в Одессе, когда она пыталась переправить за границу двух завербованных девушек с целью дальнейшей их продажи для сексуальной эксплуатации. 40-летнюю жительницу Одессы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По месту жительства фигурантки был проведен санкционированный обыск, в результате которого работники полиции изъяли вещественные доказательства преступной деятельности: мобильные телефоны и черновые записи.

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Следователи сообщили женщине о подозрении в совершении преступления и подали ходатайство в суд для избрания ей меры пресечения. Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.