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Удар армянской артиллерии по минометной позиции азербайджанских военнослужащих до перемирия. ВИДЕО

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В сети появилась видеозапись артудара армянских военных по минометной позиции бойцов армии Азербайджана, который был произведен до заключения перемирия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятнее всего, запись была сделана еще до установления перемирия и ввода российских войск в Нагорный Карабах.

Запись была сделана случайно одним из азербайджанских минометчиков. Видно, что бойцы отдыхали недалеко от своей позиции и что-то обговаривали. В этот момент на позицию полетели снаряды.

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Топ комментарии

  • Frol Fedoroff
    Это еще неизвестно кот стрелял, армяне или "миротворцы" из рашки. Вообще странно ведут себя армяне, Путлер их слил а виноват Пашинян. Как это напоминает высказывания отдельных уродов в Украине. Четыре украинских президента армию сокращали, вооружение продавали, а виноват у них только Порошенко - "Крым не защитил"
  • Старый зольдат
    Мир по армянско-СРУски.
    Байрактарам - доброй охоты.
  • константен
    И руководили 25-ть лет Арменией карабахские кланы....все просрали, но виноват Пашинян, что не успел за 2-а года разрулить. Теперь бьют морды своим же депутатам. В военкоматы очередей не было.
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