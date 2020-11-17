Удар армянской артиллерии по минометной позиции азербайджанских военнослужащих до перемирия. ВИДЕО
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В сети появилась видеозапись артудара армянских военных по минометной позиции бойцов армии Азербайджана, который был произведен до заключения перемирия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятнее всего, запись была сделана еще до установления перемирия и ввода российских войск в Нагорный Карабах.
Запись была сделана случайно одним из азербайджанских минометчиков. Видно, что бойцы отдыхали недалеко от своей позиции и что-то обговаривали. В этот момент на позицию полетели снаряды.