"Уничтожайте вирус, а не предпринимателей": под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Сегодня, 17 ноября, под зданием Верховной Рады проходит акция протеста предпринимателей.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Под зданием Верховной Рады в центре Киева проходит акция протеста малых предпринимателей "Право на труд!". Митингующие требуют отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты №3853-1 (2), 3993 относительно отмены фискализации. Организатор акции - SaveФОП.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ