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"Уничтожайте вирус, а не предпринимателей": под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сегодня, 17 ноября, под зданием Верховной Рады проходит акция протеста предпринимателей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Под зданием Верховной Рады в центре Киева проходит акция протеста малых предпринимателей "Право на труд!". Митингующие требуют отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты №3853-1 (2), 3993 относительно отмены фискализации. Организатор акции - SaveФОП.

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Уничтожайте вирус, а не предпринимателей: под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов 01
Уничтожайте вирус, а не предпринимателей: под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов 02
Уничтожайте вирус, а не предпринимателей: под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов 03
Уничтожайте вирус, а не предпринимателей: под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов 04
Уничтожайте вирус, а не предпринимателей: под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов 05
Уничтожайте вирус, а не предпринимателей: под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов 06
Уничтожайте вирус, а не предпринимателей: под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов 07
Уничтожайте вирус, а не предпринимателей: под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов 08
Уничтожайте вирус, а не предпринимателей: под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов 09
Уничтожайте вирус, а не предпринимателей: под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов 10
Уничтожайте вирус, а не предпринимателей: под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов 11
Уничтожайте вирус, а не предпринимателей: под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов 12
Уничтожайте вирус, а не предпринимателей: под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов 13
Уничтожайте вирус, а не предпринимателей: под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов 14
Уничтожайте вирус, а не предпринимателей: под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов 15
Уничтожайте вирус, а не предпринимателей: под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов 16
Уничтожайте вирус, а не предпринимателей: под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов 17
Уничтожайте вирус, а не предпринимателей: под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов 18
Уничтожайте вирус, а не предпринимателей: под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов 19
Уничтожайте вирус, а не предпринимателей: под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов 20
Уничтожайте вирус, а не предпринимателей: под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов 21
Уничтожайте вирус, а не предпринимателей: под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов 22
Уничтожайте вирус, а не предпринимателей: под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов 23
Уничтожайте вирус, а не предпринимателей: под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов 24
Уничтожайте вирус, а не предпринимателей: под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов 25
Уничтожайте вирус, а не предпринимателей: под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов 26
Уничтожайте вирус, а не предпринимателей: под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов 27
Уничтожайте вирус, а не предпринимателей: под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов 28
Уничтожайте вирус, а не предпринимателей: под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов 29
Уничтожайте вирус, а не предпринимателей: под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов 30

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Топ комментарии

  • vitaliymkua
    Це інвестиційні няні.
  • vigo
    И ни одного плаката "Вова, мы ж за тебя голосовали" или "Вова, уходи!"
    Наверное, потому, что считают, Вова ни при чем!
    Это Порох отвечал за каждую ямку на дороге и каждое повышение цены на базаре.
    А Вова хороший, он просто дураков нанял!
    Или дураки - его?
    Это вы, господа, сами отдали страну клоунам за стеклянные бусы.
    К их совести взывать поздно, верните их в цирк. Или идите по домам.
  • Frol Fedoroff
    Дурачки? Да нет, они просто пример берут. Узнаешь с кого?
    "Знищуйте вірус, а не підприємців": під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів - Цензор.НЕТ 9425
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