С 1 ноября капитационная ставка для семейных врачей увеличилась с 600 до 651,6 грн, - замглавы Минздрава Садовьяк. ВИДЕО
2 2018
Вступило в силу постановление Кабмина, которым с 600 грн до 651,6 грн повышается капитационная ставка для врачей первичного звена.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовьяк.
"Вступило в действие постановление, которое предоставляет возможность с 1 ноября увеличить капитационную ставку для первички с 600 до 651,6 грн",- сказала она на пресс-брифинге в Киеве во вторник.
"Этим же постановлением урегулировано, что если у пациента нет декларации, но он с подозрением на COVID-19, он может обратиться в любую амбулаторию и через регистратуру подобрать врача, который будет его сопровождать. Мобильная бригада по направлению этого семейного врача приедет для отбора образцов, независимо от наличия у вас декларации",- добавила она.