Первые партии вакцины против коронавируса Украина получит во втором квартале 2021, - Шмыгаль. ВИДЕО

Глава правительства Денис Шмыгаль рассказал, что восемь миллионов доз вакцины против коронавируса Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года. Продолжаются переговоры с компаниями по закупке дополнительных партий вакцины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом во время заседания парламента заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"8 млн доз Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года. Кроме того, правительство и Минздрав постоянно ведут переговоры с мировыми компаниями по закупке дополнительных партий эффективной и проверенной вакцины", - отметил глава правительства.

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