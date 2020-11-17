Новости Видео • Коронавирус и карантин

Первые партии вакцины против коронавируса Украина получит во втором квартале 2021, - Шмыгаль. ВИДЕО

3 14431
Глава правительства Денис Шмыгаль рассказал, что восемь миллионов доз вакцины против коронавируса Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года. Продолжаются переговоры с компаниями по закупке дополнительных партий вакцины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом во время заседания парламента заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"8 млн доз Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года. Кроме того, правительство и Минздрав постоянно ведут переговоры с мировыми компаниями по закупке дополнительных партий эффективной и проверенной вакцины", - отметил глава правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая вакцина от COVID-19 компании Moderna будет дорогой и достанется только США

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Oljik
    Іншими словами - пік громадяни мають пережити самотужки і за власний рахунок. Першими партіями вакцини проколються небожителі і їх родини за рахунок держави, потім за свої кошти можне провакцинуватись кожний, хто залишився живим і в кого залишились гроші.
  • Шрек Баблокат
    а до больниц вакцины дойдут в 4 квартале 2021 года..
    а вакцинация начнется в первом квартале 2022 года..
    вопрос: сколько человек доживет до первого квартала 2022 года?!
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    надеюсь, Зебилы, которые голосовали за Зеленый идиотизм, будут дохнуть в первую очередь..
  • Andriy Kalnyshevsky
    того імунітету 2 місяці. Якщо взагалі він є.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости