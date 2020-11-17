Первые партии вакцины против коронавируса Украина получит во втором квартале 2021, - Шмыгаль. ВИДЕО
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Глава правительства Денис Шмыгаль рассказал, что восемь миллионов доз вакцины против коронавируса Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года. Продолжаются переговоры с компаниями по закупке дополнительных партий вакцины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом во время заседания парламента заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"8 млн доз Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года. Кроме того, правительство и Минздрав постоянно ведут переговоры с мировыми компаниями по закупке дополнительных партий эффективной и проверенной вакцины", - отметил глава правительства.