"Максимально установить контакт и говорить с уважением", - в МВД рассказали о курсе подготовки патрульных для спасения потенциальных самоубийц. ВИДЕО
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Патрульные полицейские проходят специальный курс, в котором отрабатывают свои действия в случае когда надо спасти человека, решившего покончить с собой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об рассказывается в новом выпуске программы "Поліцейська хвиля".
Теоретические знания будущие патрульные получают на занятиях по стрессоустойчивости и эффективной коммуникации. Во время этих занятий анализируются видеозаписи патрульных, которые уже спасли людей от самоубийства.