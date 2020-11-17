"Максимально установить контакт и говорить с уважением", - в МВД рассказали о курсе подготовки патрульных для спасения потенциальных самоубийц. ВИДЕО

Патрульные полицейские проходят специальный курс, в котором отрабатывают свои действия в случае когда надо спасти человека, решившего покончить с собой.