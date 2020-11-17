Клуб сына завхоза Нацполиции Наумова работает во время "карантина выходного дня", - СМИ. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bihus.info.
Журналисты выяснили, что вечером субботы парковка перед заведением была заполнена и работал охранник. Среди припаркованных машин был и белый Chrysler Наумова.
За час медийщики насчитали двадцать посетителей, которые заходили компаниями в заведение, а потом вызвали полицию, чтобы проверить, закроют ли клуб. Патруль прибыл через 15 минут.
После того, как полиция зашла в заведение, на парковке выключили свет. К авто журналистов подошла группа молодых людей, которые потребовали покинуть территорию, потому что "шлагбаум закроется".
Через некоторое время правоохранители вышли из заведения. Они рассказали журналистам, что их на территорию не пустили, а администрация заверила, что заведение работает на вынос. После этого патрульные уехали.
Напомним, в августе журналисты Bihus.Info выяснили, что сын начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова стал владельцем фирмы, которая 29 июля 2020 открыла комплекс отдыха NAVY под Киевом.