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"Слуга народа" Драбовский в Раде делится с коллегой Тарасовым эротическим роликом. ВИДЕО

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Народный депутат "Слуги народа" Анатолий Драбовский во время перерыва в Раде отправил своему коллеге Олегу Тарасову ролик с полуобнаженной девушкой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео заснял и передал TK Media журналист Алексей Липовецкий.

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По информации ЦИК, Драбовский избран народным депутатом Рады IX созыва на досрочных парламентских выборах 2019 года по избирательному округу №12 в Винницкой области. Олег Тарасов – народный депутат от "Слуги народа", №74 в избирательном списке партии. Член комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

62-летний Драбовский, являющийся членом комитета Верховной рады по вопросам бюджета, до избрания в Раду был ректором Винницкого кооперативного института.

Топ комментарии

  • ьля
    опять проклятые журналюги все вырвали из контекста. два депутата обсуждали вопрос зубожиння украинського нариду при кровавом барыге, в качестве иллюстрации нашли видео, где человеку из народа просто-таки нечего одеть! довели страну! сколько еще работать надо народным избранникам, чтобы переломить ситуацию, пожелаем им удачи!1
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Остаётся непонятным. В Верховной Раде в зелёном гадюшнике анал всё ещё табу или не табу?
    "Слуга народа" Драбовский в Раде делится с коллегой Тарасовым эротическим роликом - Цензор.НЕТ 6829
  • Volodymyr Zaiets
    Стільки порнухи накачав, аж місце на телефоні закінчилося.
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