"Красиво смыл в унитаз собаку", - участник белорусских протестов ударил ОМОНовца и вынудил его бежать. ВИДЕО
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В сети появилось видео, на котором один из участников акций протеста в Беларуси бьет милиционера и вынуждает его бежать.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что омоновец оказался без поддержки колег в небольшом парке возле городской многоэтажки. Один из мужчин, разбежавшись, ударил милиционера ногой и свалил его на землю. Его поддержали еще несколько протестантов и милиционер вынужден был сбежать, скатившись по склону холма.
"Красиво смыл в унитаз собаку", - комментирует запись пользователь Dmitriy Dmitriev, опубликовав ее на своей странице в соцсети.