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"Красиво смыл в унитаз собаку", - участник белорусских протестов ударил ОМОНовца и вынудил его бежать. ВИДЕО

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В сети появилось видео, на котором один из участников акций протеста в Беларуси бьет милиционера и вынуждает его бежать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что омоновец оказался без поддержки колег в небольшом парке возле городской многоэтажки. Один из мужчин, разбежавшись, ударил милиционера ногой и свалил его на землю. Его поддержали еще несколько протестантов и милиционер вынужден был сбежать, скатившись по склону холма.

"Красиво смыл в унитаз собаку", - комментирует запись пользователь Dmitriy Dmitriev, опубликовав ее на своей странице в соцсети.

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Топ комментарии

  • Andy Tiger
    с почином вас, сябры, только не отступайте
  • Debor
    лучше бы выложили адреса ментов и омоновцев в сеть... что бы эта мразь за себя и за своих вылупков да жен боялась день и ночь
  • Ivan Pidbujpata
    То омоновці просто вже усталі бити біднорусів...
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