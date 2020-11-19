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"Креативная экономика должна стать приоритетом стратегического развития Украины", - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что государство в свою очередь сделает все, чтобы новая реальность для креативной индустрии была комфортной, а условия максимально благоприятными.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский заявил  в приветственном слове для IV ежегодного Международного форума "Креативная Украина".

"Креативная экономика должна стать приоритетом стратегического развития Украины. Для этого у нас есть талантливые люди, уникальный культурный ресурс, у нас есть наследие. Сейчас креативные индустрии напоминают Феникса, который восстает из пепла: восстает обновленным, молодым, сильным и адаптированным к новой жизни и к новой реальности", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что государство в свою очередь сделает все, чтобы новая реальность для креативной индустрии была комфортной, а условия максимально благоприятными.

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Топ комментарии

  • abc123
    Это было бы смешно, если бы не было так страшно.
  • wake up-UA
    "Креативная экономика должна стать приоритетом стратегического развития Украины", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5542
  • Vadym Tsyrkalyuk
    95 квартал приоритет СТРАТЕГИЧЕСКОГО развития? будем клоунов выпускать вместо товара
    походу он совсем того
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