"Креативная экономика должна стать приоритетом стратегического развития Украины", - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что государство в свою очередь сделает все, чтобы новая реальность для креативной индустрии была комфортной, а условия максимально благоприятными.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский заявил в приветственном слове для IV ежегодного Международного форума "Креативная Украина".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Креативная экономика должна стать приоритетом стратегического развития Украины. Для этого у нас есть талантливые люди, уникальный культурный ресурс, у нас есть наследие. Сейчас креативные индустрии напоминают Феникса, который восстает из пепла: восстает обновленным, молодым, сильным и адаптированным к новой жизни и к новой реальности", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что государство в свою очередь сделает все, чтобы новая реальность для креативной индустрии была комфортной, а условия максимально благоприятными.

Также читайте: Кабмин в ближайшие дни представит комплексную программу поддержки бизнеса в условиях карантина, - Зеленский