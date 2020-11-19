Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн из выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог. ВИДЕО

В Украине часть денег из Фонда борьбы с COVID-19 перенаправили на ремонт дорог, а потом туда же решили пустить и деньги, направленные на борьбу с онкозаболеваниями. Более 3,5 миллиона долларов первоначально были выделены на главную онкологическую лабораторию в стране, которая давно нуждается в ремонте. Но вместо лаборатории ремонтировать решили дороги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

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В Национальный институт рака в Киеве пациенты съезжаются со всей Украины. Врач и заведующая лабораторией Наталья Храновская показала лабораторию.

"Здесь более 30 лет не было ремонта. Мебель, все устаревшее, оборудованию - более 10 лет ", - рассказала Наталья в комментарии телеканалу "Настоящее время".

Именно здесь проводят основную диагностику рака. Многие исследования делать совсем не могут, потому что нет необходимого оборудования. То, что есть, куплено преимущественно за счет спонсоров.

"Мы очень его бережем и поддерживаем, но все остальное, вы видите, оно уже не выдерживает критики, ну вот ... все говорит само за себя", - говорит Храновская.

Еще в 2017 году власти пообещали провести реконструкцию этой лаборатории. Подготовили проект, из бюджета выделили более 3,5 миллиона долларов, но из-за бюрократии работы до сих пор не начались, говорит Храновская: "Лаборатория такого уровня в Национальном институте рака сейчас держится исключительно на энтузиазме сотрудников этой лаборатории, фанатов и специалистов своего дела, настоящих специалистов своего дела, которые просто хотят делать свою работу".

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В октябре этого года в правительстве решили, что, поскольку деньги не использовали, основную часть отдадут на ремонт дорог и на реконструкцию монастыря во Львовской области и местного университета.

Известная украинская журналистка Янина Соколова поборола рак, в 2018-м она проходила лечение в этом институте.

"Вот у нас сейчас кажется, что ковид - это ад, но онкосфера - это ад еще больше. Мне очень хочется, чтобы те, кто перераспределил эти деньги, просто съездили на экскурсию в Институт рака", - говорит она.

По словам Соколовой, в плачевном состоянии там не только лаборатория. В отделениях ломается оборудование, палаты без ремонта, медикаментов не хватает.

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"Я прошла четыре курса химиотерапии, я прошла 30 курсов лучевой терапии, - рассказывает она. - И лучевая терапия за счет государства существовала, потому что есть аппарат, куда ты приходишь, и иногда там люди стоят в очереди по 6 часов. Только одну химию мне предоставило государство, остальное я покупала за свои деньги".

В пациентских организациях заявляют, что эти деньги должны были оставить, если не в самом институте, то хотя бы отдать другим медучреждениям.

"Министерство здравоохранения, по идее, должно сделать все, чтобы эти деньги остались в медицинской сфере, в идеале - в той же онкологии, то есть никуда не пошли. И мы видим, на что эти деньги могли быть потрачены. Они могли даже не покидать стены Института рака", - говорит Вячеслав Быков, исполнительный директор фонда "Таблеточки".

В Минздраве отвечают, что деньги забрали, потому что их не потратили в самом институте: не провели тендеры, не сделали документацию. А по закону, выделенные деньги нужно потратить до конца бюджетного года. Объясняют такое решение и депутаты провластной фракции.

"Они не подали эти запросы, и деньги были бы просто распределены, в любом случае, на другие статьи. Единственная проблема, что не подумали с имиджевой точки зрения в Кабмине, что можно было их распределить просто на разные медицинские потребности. Просто контраст между онко и дорогами очень большой", - говорит Алексей Жмеренецький, депутат фракции" Слуга народа ".

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В Институте рака не согласны, что они виноваты в сложившейся ситуации. Говорят, что они - авторы проекта реконструкции и без качественной лаборатории функционирование такого медучреждения практически невозможно.

"С юридической точки зрения, Институт рака не является заказчиком работ. Заказчик работ - государственное предприятие "Укрмедпроектбуд" МЗ. Они выполняют все работы", - говорит сотрудница Института Наталья Храновская.

После скандала в Министерстве здравоохранения пообещали выделить деньги уже со следующего бюджетного года и сразу же начать ремонт.