Если вы не верите в COVID-19, то не обращайтесь к врачам: просто умирайте дома, синея, - эксперт Минздрава Дубров. ВИДЕО

В Минздраве попросили людей, которые не верят в коронавирусную болезнь не обращаться к медикам за медицинской помощью.

Врач-анестезиолог, профессор и эксперт Минздрава Сергей Дубров попросил "атеистов коронавирусной болезни COVID-19", не обращаться к врачам, а "просто умирать дома". Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в официальном Telegram-канале МЗ "Коронавирус_инфо", передает Цензор.НЕТ.

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"Для атеистов COVID-19: приглашаю волонтерами стирать белье, мыть пол, перестилать пациентов в любое отделение интенсивной терапии", - сказал Дубров.



Он отметил, что "рук не хватает, особенно младшего медицинского персонала".

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"Думаю, что одни сутки или несколько часов работы в реанимации с пациентами COVID-19, с переполненными реанимациями, отделениями, которые были рассчитаны на 6 коек, как минимум имеют 9-12 пациентов. Несколько часов работы в таком отделении, и я думаю, что "атеизм ковидный" пройдет очень быстро. И большая просьба к "атеистам COVID-19": наверное, не обращайтесь за помощью к медицинскому персоналу, а просто умирайте дома, синея. Если вы не верите в COVID-19, то, пожалуйста, не обращайтесь к врачам", - отметил он.