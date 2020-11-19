У Путина заподозрили коронавирус после кашля на совещании. ВИДЕО

В России заговорили о заражении коронавирусом президента России Владимира Путина после того, как он раскашлялся во время совещания по ситуации с коронавирусом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с совещания приводит российский ресурс в своем Телеграмм-канале.

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После огласки видео журналисты начали интересоваться, не подхватил ли Путин коронавирус, на что получили ответ от его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, что здоровье президента РФ "абсолютно нормальное".