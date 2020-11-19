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У Путина заподозрили коронавирус после кашля на совещании. ВИДЕО

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В России заговорили о заражении коронавирусом президента России Владимира Путина после того, как он раскашлялся во время совещания по ситуации с коронавирусом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с совещания приводит российский ресурс в своем Телеграмм-канале.

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После огласки видео журналисты начали интересоваться, не подхватил ли Путин коронавирус, на что получили ответ от его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, что здоровье президента РФ "абсолютно нормальное".

Топ комментарии

  • vitaliymkua
    Може сканає швидче.
  • саша паламарчук
    Не підведи нас ***** вонюче!
  • Підлога Маккартні
    Не поможет, там еще 5 двойников у него))) Но есть надежда, что в бункере они нычкуются вместе У Путина заподозрили коронавирус после кашля на совещании - Цензор.НЕТ 7222
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