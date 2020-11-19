Житель Белой Церкви сорвал и сжег государственный флаг с памятника Небесной Сотне, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Белой Церкви (Киевская область) полиция розыскала вандала, сорвавшего флаг Украины с памятника Героям Небесной Сотни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В полицию поступило сообщение о том, что в ночь с 4 на 5 ноября в Парке Славы неизвестный повредил памятник Героям Небесной Сотни - сорвал со скульптуры государственный флаг Украины. Памятник Героям Небесной Сотни в городе Белая Церковь был установлен в 2016 году на средства общественных активистов и городских жителей. Автором работы стал белоцерковский скульптор, который был активным участником Революции Достоинства.

В результате следственно-оперативные мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 42-летний местный житель, который неоднократно был судим за совершение имущественных преступлений.

Злоумышленник, находясь в Парке Славы в состоянии алкогольного опьянения, сорвал Государственный флаг возле инсталляции, посвященной Героям Небесной Сотни, а потом его сжег.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подростки в Одессе надругались над флагом Евросоюза. ВИДЕО

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Следователи Белоцерковской полиции сообщили фигуранту о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Смотрите: Вандалы разбили и облили краской памятную плиту погибшим ОУНовцам в Бабьем Яре. ФОТО