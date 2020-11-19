Контрактник авиационной эскадрильи выращивал дома и продавал коноплю, - прокуратура. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает пресс-служба специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере южного региона, информирует Цензор.НЕТ.
Подозреваемый - военнослужащий Одесской отдельной авиационной эскадрильи.
"По данным следствия, указанный военнослужащий-контрактник организовал у себя дома производство и подготовку к продаже значительного количества особо опасного наркотического средства, оборот которого запрещен. 14.05.2020 правоохранители задокументировали факт сбыт им гражданскому лицу 2,4 г. каннабиса", - сказано в сообщении.
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18 ноября дома у военнослужащего и его сообщника провели обыски и изъяли "вещества растительного происхождения".
Военнослужащему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК и собираются отправить его под арест.
Наказание по этой статье - от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.