Контрактник авиационной эскадрильи выращивал дома и продавал коноплю, - прокуратура. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Военнослужащего поймали на продаже гражданскому лицу 2,4 гр. каннабиса. Теперь его могут посадить на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере южного региона, информирует Цензор.НЕТ.

Подозреваемый - военнослужащий Одесской отдельной авиационной эскадрильи.

"По данным следствия, указанный военнослужащий-контрактник организовал у себя дома производство и подготовку к продаже значительного количества особо опасного наркотического средства, оборот которого запрещен. 14.05.2020 правоохранители задокументировали факт сбыт им гражданскому лицу 2,4 г. каннабиса", - сказано в сообщении.

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18 ноября дома у военнослужащего и его сообщника провели обыски и изъяли "вещества растительного происхождения".

Военнослужащему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК и собираются отправить его под арест.

Наказание по этой статье - от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.





