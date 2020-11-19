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"Дайте работать!": львовские рестораторы без штанов записали обращение к властям. ВИДЕО

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Представители ресторанного бизнеса из Львова призвали власти отменить карантин выходного дня и либо разрешить им работать без ограничений, либо ввести по всей стране полный локдаун на 2-3 недели.

Видеообращение к властям они опубликовали в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

В акции приняли участие владелец сети "Мастерская карамели" Андрей Дзюбан, владелец кофеен "Мир кофе" Маркиян Бедрий, совладелец Театра пива "Правда" Юрий Заставный, ресторатор Вардкес Арзуманян и основатели "Холдинга эмоций! Fest" Андрей Худо и Юрий Назарук.

Они считают, что карантин "убьет бизнес", оставив их сотрудников без работы, но не поможет остановить пандемию.

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Рестораторы требуют начать "реально, а не показательно" контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

"Мы против бессмысленных и показательных решений. Если нужно – вводите локдаун. По-настоящему: закрывайте все и на понятный срок", – заявили рестораторы.

Они подчеркивают, что, пока на выходных закрыты рестораны и кафе, тысячи людей посещают супермаркеты, ездят в автобусах и метро без какого-либо контроля.

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"Вы уже оставили нас без штанов. Мы не дадим сделать это с тысячами наших людей", – подытожили участники акции.

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Топ комментарии

  • Олег Тихонов 055f40a1
    Люди от коронавируса умирают а им пофиг...вот он мудрый нарит - пусть все здохнут главное шоб моя рыгаловка работала...
  • Ярик Марченко [АГ]
    Люди и от врождённого депилизма умирают, выстраивай свою зелёную логическую цепочку..
  • Алексей Достоевский
    "Дайте работать!": львовские рестораторы без штанов записали обращение к властям - Цензор.НЕТ 2734
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