Киевский форум по безопасности: Как защитить евроатлантический курс Украины, Молдовы, Беларуси и других стран нашего региона?. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.
Главными темами этого разговора станут победа проевропейского политического лидера Майи Санду на выборах президента Молдовы и продолжение гражданского сопротивления белорусского общества против режима Лукашенко.
Как защитить европейские устремления Украины, Молдовы, Беларуси и других наций нашего региона?
Почему нельзя мириться с пассивностью Украины в регионе и зачем нужна активная региональная политика нашего государства?
Как объединить проевропейские силы в регионе?
Как вместе противодействовать России?
Как усилить роль Запада?
Участниками дискуссии будут:
- Михай Попшой, заместитель председателя парламента Республики Молдова;
- Оксана Сыроид, заместитель Председателя Верховной Рады Украины в 2014-2019 годах, сопредседатель Львовского форума по безопасности;
- Алина Полякова, Президент американского Центра анализа европейской политики (CEPA)
- Арсений Яценюк, председатель Верховной Рады Украины в 2007-2008 годах, Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, председатель Киевского форума по безопасности;
- Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины и дипломатический советник Премьер-министра Украины в 2014-2016 годах, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину" и Киевского форума.