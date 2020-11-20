Проект "Без цензуры": Зе-реванш. Как из-за импотентности Зеленского недобитки Януковича переписывают историю. ВИДЕО

Как регионалы и пятая колонна Кремля хотят отменить Революцию Достоинства? Почему им это позволяют сделать Зе-власть и даже те, кому Евромайдан подарил их должности?

И действительно ли это сборище реваншистов имеет шансы обнулить революцию? Смотрите в новом выпуске "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

Если вы думали, а что падкая до жестокого символизма русская пятая колонна выкинет накануне годовщины Революции Достоинства, то вот оно! ГБР по заказу Андрея Портнова и Рената Кузьмина открыло уголовное производство по государственному перевороту во время Майдана! А еще - СБУ пришла с обысками в Музей Революции Достоинства.

Так что же произошло? Что происходит с Музеем Революции Достоинства?

Как главный юрист Януковича - Андрей Портнов - с разрешения власти в который раз плюнул в лицо всей патриотической части общества? Но почему реваншисты и экс-регионалы обречены на провал и снова проигрывают?

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Государственное бюро расследований вызвало на допрос "организаторов Майдана" - Парубия, Пашинского, Турчинова, Чорновол и Яценюка.

Читайте на Цензор.НЕТ: Допрос лидеров Майдана по заявлению Кузьмина проводится из-за несовершенства нормы УПК, - прокурор Донской

Допрос запланирован в рамках расследования уголовного дела о "совершении государственного переворота", заявление о котором подал нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

И.о. руководителя Департамента Офиса Генпрокурора по "делам Майдана" Алексей Донской утверждает, что "зрады" здесь нет. По его словам, прокуратура не видит в этом деле никаких юридических перспектив. Но из-за несовершенства уголовно-процессуального кодекса в редакции 2012 года обязана расследовать любую информацию заявителя (в данном случае - Кузьмина. - Ред.) и допросить свидетелей.

Также на Цензор.НЕТ: Парубия, Пашинского, Турчинова, Чорновол и Яценюка вызвали в ГБР на допрос по "делу Майдана"

Также правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревают в хищении 111 млн грн бюджетных средств.