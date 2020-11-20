Лечение одного больного COVID-19 обходится в 38 тыс. грн, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в среднем лечение больного коронавирусом стоит 38 тысяч грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

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"Если мы сейчас говорим, сколько в среднем стоит лечение одного больного, то это 38 тысяч грн. Это не считая больного, находящегося в реанимационном отделении, поскольку в реанимации больные гораздо тяжелее", - рассказал он.

Ляшко отметил, что сейчас Национальная служба здоровья Украины несколько иначе оплачивает этот тариф.

"Она оплачивает сначала 1,2 млн грн для подготовки больницы, чтобы больница закупила лекарственные средства, которые должны использоваться для лечения, и в дальнейшем платит 170 тысяч грн на медицинскую бригаду, к которой привязаны как медицинские работники, так и определенное медицинское оборудование, которое должно использоваться", - пояснил Ляшко.

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