Новости Видео • Борьба с коронавирусом

Лечение одного больного COVID-19 обходится в 38 тыс. грн, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

3 14955
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в среднем лечение больного коронавирусом стоит 38 тысяч грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Если мы сейчас говорим, сколько в среднем стоит лечение одного больного, то это 38 тысяч грн. Это не считая больного, находящегося в реанимационном отделении, поскольку в реанимации больные гораздо тяжелее", - рассказал он.

Ляшко отметил, что сейчас Национальная служба здоровья Украины несколько иначе оплачивает этот тариф.

"Она оплачивает сначала 1,2 млн грн для подготовки больницы, чтобы больница закупила лекарственные средства, которые должны использоваться для лечения, и в дальнейшем платит 170 тысяч грн на медицинскую бригаду, к которой привязаны как медицинские работники, так и определенное медицинское оборудование, которое должно использоваться", - пояснил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ рекомендует не использовать "Ремдесивир" для госпитализированных больных COVID-19

Топ комментарии

  • Anatoliy A 006b9dda
    Брат переболел со всей семьей из пяти человек. Государству это обошлось 0 гривен 00 копеек. Ему+ооочень дорого. Зеленые твари совсем врут не стесняясь и воруют не скрываясь
  • 18c49ed2
    Лечение одного больного COVID-19 обходится в 38 тыс. грн, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7444
  • Виктор Соколенко 006819fd
    Мєні не можно хворіти-пенсія 3100гр,хату/хатинку ніхто нє купить,ваз уже продав щоб віликувати жінку(два роки тому),маю пса щоб сплатити за газ.Лечение одного больного COVID-19 обходится в 38 тыс. грн, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 4779
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости