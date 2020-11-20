Венедиктова отчиталась о расследовании дел Майдана: объявили о подозрении 26 правоохранителям, трем судьям и восьми гражданским лицам. ВИДЕО

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала о результатах расследования дел Майдана.

Об этом она заявила в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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По ее словам, сообщено о подозрении 37 лицам. Также прокуроры Департамента по делам Майдана Офиса Генпрокурора осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в 60 уголовных производствах, охватывающих более 4300 эпизодов правонарушений.

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Также Генпрокурор сообщил, что объявили о подозрении 26 правоохранителям, в числе которых 2 прокурора и 10 следователей; 3 судьям; 8 гражданским лицам.

По ее словам, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в частности, бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по подозрению в узурпации власти