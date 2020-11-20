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Венедиктова отчиталась о расследовании дел Майдана: объявили о подозрении 26 правоохранителям, трем судьям и восьми гражданским лицам. ВИДЕО

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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала о результатах расследования дел Майдана.

Об этом она заявила в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, сообщено о подозрении 37 лицам. Также прокуроры Департамента по делам Майдана Офиса Генпрокурора осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в 60 уголовных производствах, охватывающих более 4300 эпизодов правонарушений.

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Также Генпрокурор сообщил, что объявили о подозрении 26 правоохранителям, в числе которых 2 прокурора и 10 следователей; 3 судьям; 8 гражданским лицам.

По ее словам, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в частности, бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по подозрению в узурпации власти

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  • Старый зольдат
    Ира, а ваш муж будет ежеквартально увольняться, получать матпомощь и восстанавливаться на должности или помесячно?
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    и сняли арест с Януковича. Не забываем ваше главное достижение.
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    объявили о подозрении 26 правоохранителям, в числе которых 2 прокурора и 10 следователей; 3 судьям; 8 гражданским лицам - всех приговорить заочно и насыпать соли на хвост, гражданских можно посадить Венедиктова отчиталась о расследовании дел Майдана: объявили о подозрении 26 правоохранителям, трем судьям и восьми гражданским лицам - Цензор.НЕТ 4095
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