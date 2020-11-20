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Под домом Порошенко акция протеста. В "ЕС" заявили об участии платных провокаторов. ВИДЕО

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Под домом лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко в Козине в канун годовщины Революции Достоинства состоялся митинг. У пятого президента заявляют о том, что это была проплаченная акция.

Об этом сообщает ветеран АТО, депутат Киевсовета Александр Погребиський. Соответствующее видео он опубликовал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ

Один из парней подумал, что общается с заказчиками акции, и показал сообщение, в котором отмечалось, что за участие в "акции" готовы платить 250 гривен.

Под домом Порошенко акция протеста. В ЕС заявили об участии платных провокаторов 01

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Под домом Порошенко акция протеста. В ЕС заявили об участии платных провокаторов 02

"Два автобуса массовки нагнали в Козин. Сегодня здесь собирается митинг за деньги. Они не едут в Рената Кузьмина, они не едут в Зеленского спрашивать, почему разрушается армия. Они идут на заказ за деньги домой Порошенко, чтобы переключить внимание", - отмечает Погребиський.

Топ комментарии

  • Scorpman Y
    Как только всплывает очередная афера, попадается на взятках или воровстве очередной "слуга народа", Зеленский вытягивает портновский конспект и начинает туманно намекать на "госпереворот на Майдане".Происходит смена информационных акцентов и реальные преступления власти отходят с линии внимания. Законность постмайдановской власти подтверждена решениями конституционного большинства Верховной Рады, актами проведения двух туров общенациональных выборов и целой чередой международных договоров. Признание этого всего незаконным - это прежде всего признание незаконным нынешней власти пришедшей к власти на основании решений "незаконной власти". Потому совет - давайте вернемся к коррупции власти, противодействию Зеленского и его окружения борьбе с коррупцией, разграблению бюджета, хищениям на таможне и в Госрезерве.
  • Утилизация ватников
    Возвращаемся в 2013 год. Вы нагнули Украину вместе, зебилы.
  • 18c49ed2
    Власть тупых гопников во всей красе. Снова титушки. Все повторяется. Судьба Овоща Зелю и его холуев ничему не научила.
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