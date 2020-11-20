Под домом Порошенко акция протеста. В "ЕС" заявили об участии платных провокаторов. ВИДЕО

Под домом лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко в Козине в канун годовщины Революции Достоинства состоялся митинг. У пятого президента заявляют о том, что это была проплаченная акция.

Об этом сообщает ветеран АТО, депутат Киевсовета Александр Погребиський. Соответствующее видео он опубликовал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Один из парней подумал, что общается с заказчиками акции, и показал сообщение, в котором отмечалось, что за участие в "акции" готовы платить 250 гривен.

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"Два автобуса массовки нагнали в Козин. Сегодня здесь собирается митинг за деньги. Они не едут в Рената Кузьмина, они не едут в Зеленского спрашивать, почему разрушается армия. Они идут на заказ за деньги домой Порошенко, чтобы переключить внимание", - отмечает Погребиський.