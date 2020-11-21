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На границе с Беларусью в грузовике с селедкой обнаружено контрабандных сигарет на 10 млн грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сегодня в пункте пропуска "Дольск" в грузовике VOLVO, который следовал на въезд в Украину из Беларуси, пограничники Луцкого отряда обнаружили крупную партию контрабандных сигарет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

По документам, гражданин Украины перевозил сельдь, но, осмотрев уже первый ряд ящиков с этим товаром, пограничники обнаружили, что грузовик полностью запакован табачными изделиями.

На границе с Беларусью в грузовике с селедкой обнаружено контрабандных сигарет на 10 млн грн, - Госпогранслужба 01

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На границе с Беларусью в грузовике с селедкой обнаружено контрабандных сигарет на 10 млн грн, - Госпогранслужба 02

На границе с Беларусью в грузовике с селедкой обнаружено контрабандных сигарет на 10 млн грн, - Госпогранслужба 03

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В результате выгрузки и пересчета установлено, что 21-летний украинец незаконно привез из соседней страны 679 ящиков, в которых находилось почти 340 тыс. пачек сигарет белорусского производства. Предварительная сумма оценки товара составляет более 10 млн грн.

Топ комментарии

  • Иванов Юрий 9255343a
    сначала таможенники "выращивают бычка" и позволяют за взятки возить контрабас....со временем "бычок" вырастает и его режут....
  • Alex Lodje
    На границе с Беларусью в грузовике с селедкой обнаружено контрабандных сигарет на 10 млн грн, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5117
  • Fobos
    не повірю, що в нагляк таку партію віз..просто щось пішло не так..
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