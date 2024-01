Ракета SpaceX вывела на орбиту американо-европейский спутник для изучения океана. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter SpaceX.

"Вывод спутника подтвержден", - сообщила компания.

Deployment of Sentinel-6 Michael Freilich confirmed pic.twitter.com/1ZsiSOyeaj

Как отмечает Интерфакс-Украина, запуск ракеты со спутником был осуществлен в 12:17 по времени Восточного побережья США (19:17 по Киеву) с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния.

Через 53 минуты полета космический аппарат Sentinel-6A Michael Freilich вышел на полярную орбиту высотой 1,3 тыс. км.

Он является частью совместной программы NASA, Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Европейского космического агентства (ESA) по отслеживанию уровня мирового океана и сбора данных о влиянии глобального потепления на изменение береговых линий. Аппарат войдет в состав действующей американо-европейской спутниковой орбитальной группировки Copernicus по мониторингу окружающей среды.

Falcon 9’s first stage has landed on Landing Zone 4 pic.twitter.com/eDrI5HSXaJ