Гражданин Беларуси Лукашук около семи часов простоял на коленях возле посольства РБ в Киеве. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радыё Свабода.
По словам Лукашука, цель его акции - привлечь внимание президента Украины Владимира Зеленского к царящему в Беларуси беззаконию и попросить упростить пребывание белорусских граждан в Украине.
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Мужчина занимался компьютерной графикой в Беларуси и был вынужден уехать под угрозой возможного уголовного преследования, поскольку его персональные данные были обнародованы - он сотрудничал с одним из запрещенных telegram-каналов в Беларуси.
Лукашук обратился в польское консульство в Украине за получением гуманитарной визы.
Отметим, что в данный момент белорусы могут находиться в Украине 90 дней в течение шести месяцев без регистрации с возможным продлением срока пребывания при наличии оснований.