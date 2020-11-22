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Гражданин Беларуси Лукашук около семи часов простоял на коленях возле посольства РБ в Киеве. ВИДЕО

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Антон Лукашук уехал из Беларуси несколько дней назад. 21 ноября он около 7 часов простоял на коленях и в наручниках перед белорусским посольством в Киеве в знак солидарности с репрессированными соотечественниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радыё Свабода.

По словам Лукашука, цель его акции - привлечь внимание президента Украины Владимира Зеленского к царящему в Беларуси беззаконию и попросить упростить пребывание белорусских граждан в Украине.

 
 
 
 
 
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Публикация от Anton Buchara (@buchara.prod)

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Мужчина занимался компьютерной графикой в ​​Беларуси и был вынужден уехать под угрозой возможного уголовного преследования, поскольку его персональные данные были обнародованы - он сотрудничал с одним из запрещенных telegram-каналов в Беларуси.

Лукашук обратился в польское консульство в Украине за получением гуманитарной визы.

Отметим, что в данный момент белорусы могут находиться в Украине 90 дней в течение шести месяцев без регистрации с возможным продлением срока пребывания при наличии оснований.

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Топ комментарии

  • Elvis2
    Форма протеста не креативная и унизительная. Метнул бы пару коктейлей или хотя бы что-нибудь взорвал,тогда б привлек внимание.
  • irenka ko
    Ганьба. Не треба було цього робити. Стояти на колінах - це кацапська скрєпа, навіщо ж хлопець так принижував себе.
  • Igor Lemke dd5e2437
    О то ви на колiнах і стоятимте ще десятки років ..!
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