Полиция Киева о штрафах за отсутствие масок: Сотрудники больше нацелены на профилактическую работу, а не наказание. ВИДЕО

Согласно изменениям в законодательстве по штрафам за отсутствие масок, с 21 ноября полицейские имеют право на месте выносить соответствующие решения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Сотрудники полиции в составе мобильных групп, которые осуществляют проверку соблюдения карантинных ограничений, прежде всего нацелены на проведение профилактической работы среди граждан. Такие проверки проводят в общественных зданиях и общественном транспорте", - отмечается в сообщении.

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В рамках профилактических мероприятий правоохранители:

- разъясняют новые требования законодательства,

- подчеркивают необходимость не только ношения средств индивидуальной защиты, но и правильного их использования.

- раздают гражданам защитные маски тем, у кого их нет.

"Только в случае, когда граждане не будут реагировать на замечания полицейских и отказываться от использования средств защиты, правоохранители в пределах своей компетенции и в соответствии со служебными полномочиями будут привлекать таких правонарушителей к ответственности", - констатировали в полиции Киева.

Напомним, с 21 ноября в Украине вступил в силу закон о штрафах за отсутствие маски.

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