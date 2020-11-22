Новости Видео

МВД предоставит Минздраву свой авиапарк для спасения тяжелых пациентов и срочных трансплантаций, - Геращенко. ВИДЕО

2 79529
МВД предоставит Минздраву свой авиапарк для спасения тяжелых пациентов и срочных трансплантаций, - Геращенко. ВИДЕО
Министерство внутренних дел подпишет меморандум с Министерством здравохранения о предоставлении самолетов и вертолетов стуктур МВД для медицины катастроф.

Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что речь идет о срочной транспортировке участников ДТП, получивших тяжелые травмы, о транспортировке донорских органов и срочного перемещения бригад хирургов, как это было в недавней ситуации с пересадкой сердца Борисом Тодуровым, о которой сообщил Геращенко.

"В прошлую пятницу, всего за 4 часа удалось обеспечить экстренную транспортировку Бориса Тодурова из Мариуполя во Львов для пересадки сердца от внезапно появившегося донора (человека, личности, жизнь которого, к сожалению, подошла к концу) 36-летнему жителю Хмельницкой области, который умер бы в ближайшие недели, если бы ему не был вставлен в грудь новый "мотор".

Военные летчики на вертолете, перебросили Бориса Тодурова из закрытого для гражданской авиации аэродрома Мариуполя в Запорожье. Оттуда на частном самолете, который организовал Вадим Новинский, Борис перелетел во Львов, где экипаж патрульной полиции максимально быстро доставил хирурга в госпиталь, в котором готовилась операция по трансплантации сердца", - рассказал Геращенко подробности.

Читайте также: В Украине необходимо развивать систему посмертного донорства, - Степанов

"В том числе и с этой целью Министр МВД Арсен Аваков продвигал и лоббировал проект по закупке 55 вертолетов Eurocopter, которые покроют всю территорию Украины и будут спасать жизни людей, как в случае чрезвычайных происшествий и катастроф, так и оказывая помощь при срочной транспортировки людей и грузов в медицинских целях", - подытожил Геращенко.

МВД предоставит Минздраву свой авиапарк для спасения тяжелых пациентов и срочных трансплантаций, - Геращенко 01
МВД предоставит Минздраву свой авиапарк для спасения тяжелых пациентов и срочных трансплантаций, - Геращенко 02

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Виктор Ли a3db1a1b
    МВД надасть не свій авіапарк а державний бо придбаний не аваковим і геращенком а на кошти платників податків. Геращенку слід відокремлювати свою шерсть від державної. МВС надасть Міністерству охорони здоров'я свій авіапарк для порятунку важких пацієнтів і термінових трансплантацій, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2659
  • Виктор Ли a3db1a1b
    Таке враження що спілкуюсь з дебілом.Нема різниці на яку структуру були придбані ці гелікоптери бо вони придбані на наші кошти а не на кошти даних структур і тому мають бути використані там де треба для людей котрі їх придбали, а не по забаганках високих мусорів.Бо вони зміняться а техніка лишиться в державі.
  • Alexey Chernyavsky
    Ща прям расплачусь! Антоша, боров ты наш спасательный. Это можно было бы сделать тихо, а не ради пиара. А не демонстрировать, что страна нищая, Минздрав голимый, а страна полицейская. и свой авиапарк, как у Люфтваффе. Чем ты козыряешь, тем что все бабло идет на МВД, а народу болт? На то бабло, что вы с шефом скрысятничали на закупках, полицейские должны не штрафовать за отсутствие маски, а ходить и их раздавать....
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости