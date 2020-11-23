Новости Видео • Местные выборы-2020

В день голосования в днепровских маршрутках можно было ездить за селфи на участке. ВИДЕО

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Об акции частных перевозчиков в день повторного голосования за мэра рассказал представитель департамента городского совета Иван Васючков.

Чиновник отмечает: перевозчики устроили акцию по собственной инициативе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне. Мол, чтобы горожане имели возможность проголосовать.

По словам председателя областного профсоюза автоперевозчиков Михаила Тонконогого, их заставили возить людей бесплатно.

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"Буквально во вторник будет конкурс на 22 маршрутах. Все остальные, более сотни, они ездят по временным договорам, и у них большие шансы эти маршруты потерять. На следующие 3 месяца будет другой перевозчик, если какой-то перевозчик что-то не согласится делать, что департамент им укажет", - отмечает Михаил Тонконогий.

За этот день, говорит председатель областного профсоюза, автоперевозчики могут потерять около 500 тысяч гривен прибыли.

По словам юриста Вячеслава Шестирикова, такая акция не нарушает избирательное законодательство. Если же где-то будет сообщено о перевозках в привязке к определенному кандидата, и это сообщение не будет оплачено из избирательного фонда, то это будет прямым нарушением.

Напомним, в 11 городах Украины 22 ноября прошло повторное голосование на местных выборах. Мэров выбирают, в частности, в Днепре, Львове, Ужгороде и Николаеве.

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Топ комментарии

  • irenka ko
    Наш нарід, шоб на халяву проїхатись у маршрутці і голяка б сфотографувався з бюлетенем. Це ж порушення і за це карають. Тоді навіщо провокують людей, не розумію.
  • БорисАльберкутович 36a43137
    Штраф и так есть - 5 лет под властью упырей. Не говоря уже о финансовых потерях.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    там трошечки не так (халяву дійсно обожнюють усі)))) але фото мало бути біля дільниці, щоб на ньому була "вивіска" і "халявщик" )))) ..тобто на вулиці, не в приміщенні (але ж любителі халяви такі дрібниці не вичитували і з впевненністю можно сказати що пробували фоткатися і на самій дільниці))))
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