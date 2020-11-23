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Одесские предприниматели протестовали против "карантина выходного дня", полиция начала производство. ВИДЕО

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Предприниматели промтоварного рынка "7-й километр" перекрывали Овидиопольскую дорогу под Одессой. Люди протестуют против "карантина выходного дня".

По данным Суспільного, участники акции скандировали "Вместе мы - сила", "Нет геноциду", "Мы хотим работать", передает Цензор.НЕТ.

По словам председателя Всеукраинского профсоюза предпринимателей "Единство" Ольги Костенко, люди требуют отставки президента Украины, Кабинета Министров Украины и Верховной Рады.

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"Они принимают законы против народа Украины и на его уничтожение. Они являются злостными врагами народа. Никаких локдаунов", - пояснила Ольга.

Женщина объявила бессрочную голодовку, чтобы "отстоять право на труд".

Председатель профсоюза предпринимателей Книжного рынка Сергей Гончарук увидел в соцсетях, что люди перекрыли дорогу и решил поддержать митингующих.

"Люди хотят, чтобы осуществлялось конституционное право на труд. Люди хотят работать и зарабатывать деньги своим семьям. Мы в первую очередь выступаем против "карантина выходного дня", - поделился Гончарук.

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Глава "Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей" Борис Эмельдеш, назвал закрытие рынков "беспределом".

"Мы не понимаем, согласно каким критериям закрываются рынки и какую пользу принесет "карантин выходного дня". Я прошу и президента, и все органы власти наладить контакт с бизнесом, чтобы не заставлять нас выходить на улицу. Мы выходим, потому что нас не слышат и нет никакого диалога", - пояснил Эмельдеш.

Издание отмечает, что 14 ноября из-за "карантина выходного дня" предприниматели рынка "Киевский" перекрыли улицу Академика Глушко в Одессе.

"Полицейские начали уголовное производство по факту блокирования транспортных коммуникаций. Основанием для этого стало препятствование гражданами движения автотранспорта, нарушило его нормальную работу на Овидиопольской дороге", - сообщают в пресс-службе полиции Одесской области.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Топ комментарии

  • Віктор Степаненко
    " ... требуют отставки Президента ... " - Бачили очі , що вибирали - їжте , хоч повилазьте !
  • Дмитрий Шкицкий
    В своё время Меркель заявила шокирующую в своё время новость- "Ковидом переболеет 70% населения земли". Тогда все пересрались от такой большой цифры и не хотели верить. Сейчас очевидно, что она приуменьшила- все 90% переболеют. Поэтому запрещать нет никакого смысла- компенсировать затраты и тянуть карантин нет денег даже у богатых стран. Пусть каждый решает сам- ходить ему в места с большим скоплением людей или нет? Фишка в том, что не ходить, не представляется возможным. Нужно идти в магазин, нужно работать, нужно ездить в метро/маршрутках/автобусах. Так что к чему этот фарс с запретами?
  • Davidenko Katerina
    Ага, все отнять и поделить, как по Булгатову. Как бы я не относилась к олигархам, эти коммуняцкие призывы к "национализации" поражают своей тупостью и наивностью. Давайте ваше имущество национализируем под лозунгом борьбы с Ковидом? В доме больных поместим, на машине будем их транспортировать, ну а деньги со счетов пойдут на закупку лекарств. Согласны?
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