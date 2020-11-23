В больницах Киева, Харьковской и Черкасской областей недостаточное количество коек с кислородом, - Степанов. ВИДЕО

В Киеве, Харьковской и Черкасской областях в больницах недостаточное количество коек с кислородом. В целом в Украине 12 168 таких коек.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, сейчас в Украине введены 53 445 коек для пациентов с коронавирусом. Из них заполнены 27 792 (около 52%). При этом доступ к кислороду и кислородному концентрату имеют 25 996 коек.

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"Да, у нас есть регионы, где достаточно напряженная ситуация по количеству свободных коек. В целом по стране у нас 12 168 коек с кислородом, но есть регионы где ситуация достаточно напряженная. Это Киев, Черкасская, Харьковская область. Мы считаем, что там недостаточное количество", - сказал Степанов.

Он заверил, что у правительства есть четкое понимание, в том числе и с местными властями, по увеличению количества коек с подведенным кислородом.