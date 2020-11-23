Проект "Без цензуры": Кто против достоинства? ВИДЕО
Марина Данилюк-Ярмолаева посмотрела хроники этого информационного киллерства и... все равно исполнена оптимизма относительно будущего Украины!
Седьмая годовщина Революции прошла в карантинном режиме, а еще - на информационном фоне новостей о ГБР, которое расследует производство о государственном перевороте. А еще, конечно, - под нарекания российской пропаганды от телеканалов Медведчука на Евромайдан.
Почему не стоит называть себя участником "государственного переворота" даже в шутку? Как упыри паразитируют на нашем государстве? Кто на самом деле является воинственным меньшинством в Украине? Но как российская пропаганда исчерпала сама себя?
Друзья, как думаете, почему украинцы недооценивают изменения, которые запустил Евромайдан?
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.