Проект "Без цензуры": Кто против достоинства? ВИДЕО

Трэш от пропаганды, покаяние от Ильи Кивы и плач дочери колхозника на Ньюсване - где-то так выглядела годовщина Революции Достоинства на каналах Медведчука.

Марина Данилюк-Ярмолаева посмотрела хроники этого информационного киллерства и... все равно исполнена оптимизма относительно будущего Украины!

Седьмая годовщина Революции прошла в карантинном режиме, а еще - на информационном фоне новостей о ГБР, которое расследует производство о государственном перевороте. А еще, конечно, - под нарекания российской пропаганды от телеканалов Медведчука на Евромайдан.

Почему не стоит называть себя участником "государственного переворота" даже в шутку? Как упыри паразитируют на нашем государстве? Кто на самом деле является воинственным меньшинством в Украине? Но как российская пропаганда исчерпала сама себя?

Друзья, как думаете, почему украинцы недооценивают изменения, которые запустил Евромайдан?

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