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Проект "Без цензуры": Кто против достоинства? ВИДЕО

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Трэш от пропаганды, покаяние от Ильи Кивы и плач дочери колхозника на Ньюсване - где-то так выглядела годовщина Революции Достоинства на каналах Медведчука.

Марина Данилюк-Ярмолаева посмотрела хроники этого информационного киллерства и... все равно исполнена оптимизма относительно будущего Украины!

Седьмая годовщина Революции прошла в карантинном режиме, а еще - на информационном фоне новостей о ГБР, которое расследует производство о государственном перевороте. А еще, конечно, - под нарекания российской пропаганды от телеканалов Медведчука на Евромайдан.

Почему не стоит называть себя участником "государственного переворота" даже в шутку? Как упыри паразитируют на нашем государстве? Кто на самом деле является воинственным меньшинством в Украине? Но как российская пропаганда исчерпала сама себя?

Друзья, как думаете, почему украинцы недооценивают изменения, которые запустил Евромайдан?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Ось вам і якравий приклад різниці між УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ та узкім язиком.
    Українською- ГІДНІСТЬ, а кацапською- достоинство, яке ж самі узькомовні і "склоняют на всех падежах". Проєкт "Без цензури": Хто проти Гідності? - Цензор.НЕТ 6791
    Нахріна вам чужий язик, майте гідність, вчіть мову.
  • Maksim Perepelitca
    Це лише в кацапів , достоінство асоціюється з статевим органом Проєкт "Без цензури": Хто проти Гідності? - Цензор.НЕТ 3420 .. Тому що достоінство в них , по суті , таким і є . Яка країна таке і її достоінство . Проєкт "Без цензури": Хто проти Гідності? - Цензор.НЕТ 3420.
  • Alex Stierlitz
    Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали зебіла, партнова, кузьміних, шуфричів, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
    скоро приіде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
    Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
    ДУМАЙ-ТЕ!
    а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
    руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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