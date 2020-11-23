Зеленский и Степанов постоянно называют разные цифры порога локдауна в Украине. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Минздрава Максим Степанов отвечая на вопросы о пороге локдауна в Украине постоянно называют разные цифры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявления чиновников отследило издание "Буквы".

Первое заявление Зеленского было сделано 19 октября и порогом локдауна президент назвал цифру в 9,5 тысяч инфицированных ежедневно. В следующем заявлении от 2 ноября Зеленский назвал цифру в 15 тысяч заболевших.

В заявлениях министра здравоохранения Степанова порог локдауна эволюционирует от 20 тысяч заболевших до 30 000. Первое заявление Степанов сделал первого ноября, а второе - 20 ноября.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Результатом карантина выходного дня должен стать выход на плато по количеству заболевших COVID-19, - Шмыгаль