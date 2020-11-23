"Ток напряжением 50 тысяч вольт действует 5 секунд. Резкая боль и спазм обездвиживают полностью", - в Нацполиции подготовили закон о применении электрошокеров. ВИДЕО

В Нацполиции подготовили закон, который разрешит полицейским использовать электрошокеры и устанавливает правила его применения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом сюжете программы "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".

В полиции говорят, что применение такого оружия менее травматично, чем даже устройства для отстрела резиновых пуль, и намного эффективнее.

"Из прибора вылетят две стрелки, которые подсоединяются к правонарушителю. По ним передается ток напряжением 50 тысяч вольт. Этот ток воздействует на правонарушителя 5 секунд. Этого достаточно, чтобы дать правонарушителю понять, что с ним что-то происходит не так и в большинстве случаев это приводит к тому, что люди сдаются", - говорит мастер-инструктор компании производителя.

Электрошокер вызывает у нарушителя резкую боль, мышечные спазмы, судорги и полностью его обездвиживает. Действие прибора на себе испытал главный украинский патрульный, полковник полиции Евгений Жуков во время стажировки в США.

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