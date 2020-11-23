Пограничники не пустили в Украину российского режиссера, посещавшего оккупированный Крым. ВИДЕО

Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" отказали в пропуске на территорию Украины российскому видеорежиссеру, ранее посещавшему временно оккупированный РФ Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы Украины.

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"Гражданин РФ, один из участников съемочной группы, прибыл вчера в Борисполь авиарейсом из Стамбула. Во время мер контроля было установлено, что он ранее незаконно посещал временно оккупированный Крым. Учитывая все обстоятельства, пограничники отказали иностранцу в пересечении границы на три года запретили ему въезд в Украину и обратным рейсом вернули назад", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года выявлены почти 7000 фактов правонарушения въезда и выезда на временно оккупированную территорию.

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