Пограничники не пустили в Украину российского режиссера, посещавшего оккупированный Крым. ВИДЕО
10 44245
Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" отказали в пропуске на территорию Украины российскому видеорежиссеру, ранее посещавшему временно оккупированный РФ Крым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы Украины.
"Гражданин РФ, один из участников съемочной группы, прибыл вчера в Борисполь авиарейсом из Стамбула. Во время мер контроля было установлено, что он ранее незаконно посещал временно оккупированный Крым. Учитывая все обстоятельства, пограничники отказали иностранцу в пересечении границы на три года запретили ему въезд в Украину и обратным рейсом вернули назад", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала года выявлены почти 7000 фактов правонарушения въезда и выезда на временно оккупированную территорию.