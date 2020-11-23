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Глава патрульной полиции Жуков испробовал на себе действие электрошокера: "Это было достаточно неприятно". ВИДЕО

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Глава патрульной полиции Евгений Жуков протестировал действие электрошокера на себе и заявил, что все время был в сознании и мог свободного дышать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков испробовал на себе действие электрошокера Taser. Это медицински сертифицированное нелетальное оружие, которое обездвиживает правонарушителя, но не причиняет опасных ранений", - говорится в сообщении.

Аваков опубликовал видео, на котором Жуков демонстрирует на себе работу электрошокера.

Жуков рассказал, то Taser автоматически записывает время, место и длительность каждого использования. 

"Сегодня это безопасный способ остановить правонарушителя... Использование Taser одобрило министерство охраны здоровья Украины", - отметил руководитель патрульной полиции.

"Это было достаточно неприятно, но я целый и здоровый, мышцы максимально сократились, но я все время был в сознании и мог свободно дышать. Как только Taser выключился, неприятные ощущения ушли", - сказал Жуков после того, как на нем испытали электрошокер.

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Топ комментарии

  • Mr Vice President
    Маршал, ты не сравнивай себя, парня которого взяли в спецуру ВДВ и пересичного украинца. Я прекрасно помню какой процент ребят у меня с потока в школе в военомате получили СО0. Аж один тип с потока, где около 190 человек было.

    Давайте поробуем на ком-то менее здоровом, я вот к примеру знаю одного нарколыгу, котоый утвердил текущего министра авакова, давай на нем протестируем, но без этих двух попукаев и коврика
  • Eugen Mk
    Дебилы *ля (с)
  • Alexey Chernyavsky
    На Геращенко прверьте.
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