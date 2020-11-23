Глава патрульной полиции Жуков испробовал на себе действие электрошокера: "Это было достаточно неприятно". ВИДЕО

Глава патрульной полиции Евгений Жуков протестировал действие электрошокера на себе и заявил, что все время был в сознании и мог свободного дышать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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"Руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков испробовал на себе действие электрошокера Taser. Это медицински сертифицированное нелетальное оружие, которое обездвиживает правонарушителя, но не причиняет опасных ранений", - говорится в сообщении.

Аваков опубликовал видео, на котором Жуков демонстрирует на себе работу электрошокера.

Жуков рассказал, то Taser автоматически записывает время, место и длительность каждого использования.

"Сегодня это безопасный способ остановить правонарушителя... Использование Taser одобрило министерство охраны здоровья Украины", - отметил руководитель патрульной полиции.

"Это было достаточно неприятно, но я целый и здоровый, мышцы максимально сократились, но я все время был в сознании и мог свободно дышать. Как только Taser выключился, неприятные ощущения ушли", - сказал Жуков после того, как на нем испытали электрошокер.

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