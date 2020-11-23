Глава патрульной полиции Жуков испробовал на себе действие электрошокера: "Это было достаточно неприятно". ВИДЕО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков испробовал на себе действие электрошокера Taser. Это медицински сертифицированное нелетальное оружие, которое обездвиживает правонарушителя, но не причиняет опасных ранений", - говорится в сообщении.
Аваков опубликовал видео, на котором Жуков демонстрирует на себе работу электрошокера.
Жуков рассказал, то Taser автоматически записывает время, место и длительность каждого использования.
"Сегодня это безопасный способ остановить правонарушителя... Использование Taser одобрило министерство охраны здоровья Украины", - отметил руководитель патрульной полиции.
"Это было достаточно неприятно, но я целый и здоровый, мышцы максимально сократились, но я все время был в сознании и мог свободно дышать. Как только Taser выключился, неприятные ощущения ушли", - сказал Жуков после того, как на нем испытали электрошокер.