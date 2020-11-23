Новости Видео • Паводки на Западной Украине

Пострадавшим от наводнений на Буковине до сих пор не выплатили компенсацию, - СМИ. ВИДЕО

1 88630
В июне в Черновицкой области было масштабное разрушительное наводнение - подтоплены 51 населенный пункт, 1750 жилых домов, 3776 колодцев, затоплены 819 подвалов, 3642 приусадебных участков, повреждены 2818 га сельскохозяйственных угодий.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на youtube-канал Чернівці LIVE.

"В октябре местные топ-чиновники и президент Владимир Зеленский громко заявили о том, что все пострадавшие от стихийного бедствия на 100% получили от государства компенсации. Но так ли это на самом деле? Жители сел Ревна и Стрелецкий Кут Кицманского района, которые летом оказались в эпицентре бедствия, о компенсации от власти ничего не слышали", - говорится в описании к видео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский лично проверил состояние выполнения работ по ликвидации последствий паводков на Буковине

Напомним, интенсивные осадки 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. На Прикарпатье в результате стихии погибли 4 человека. В общем из-за непогоды пострадали более 250 населенных пунктов в пяти областях. Были подтоплены 7,5 тыс. жилых домов, разрушены дороги и мосты.

2 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что все пострадавшие в результате стихийного бедствия летом этого года в Черновицкой области получили компенсацию от государства.

Топ комментарии

  • Andrea Petrychenko
    "Какая разница?",- осел оманский Пострадавшим от наводнений на Буковине до сих пор не выплатили компенсацию, - СМИ - Цензор.НЕТ 3199
  • Andrea Petrychenko
    Зато луганским погорельцам все выплатили.

    Для "осла оманского" украинцы из Закарпатья то бандиты, антисемиты, "бандеровцы" и враги. Сорри что написал все вместе, но именно рак думают "зеленские" и их руССкие друзья.
  • Aleksandr Ermak
    порох прийдэ ,грошей накрадэ и дасть вам компенсацию, а покы смокчить зэлэный льодянык. ДУМАЙТЭ.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости