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Украинские высокопоставленные правоохранители и военные получают миллионы при увольнении со службы, - СМИ. ВИДЕО

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Украинские высокопоставленные правоохранители и военные получают сотни тысяч, а иногда и миллионы гривен при увольнении со службы.

Об этом говорится в новом расследовании программы "Наші гроші з Денісом Бігусом", информирует Цензор.НЕТ.

Так, бывший начальник Управления госохраны Валерий Гелетей при увольнении в 2019 г получил 804 тыс. грн;

бывший глава СБУ Василий Грицак – 1 млн 426 тыс. грн;

экс-начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко – 1 млн 897 тыс грн;

экс-министр обороны Степан Полторак при переводе в 2018 г его должности с военной службы на гражданскую получил 1 млн 925 тыс. грн компенсации;

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бывший глава Нацполиции Сергей Князев — 2 млн 366 тыс. грн;

бывший руководитель Нацгвардии Юрий Аллеров — 2 млн 341 тыс. грн.

Топ комментарии

  • Рідкий Термінатор
    Грицак, Гелетей, Полторак, Муженко, Князев, Аллеров про яких йдеться в сюжеті - це кадри зебілів чи все ж таки мудрого Порошенка?
  • orionemc2 a7fce8b3
    А потом сразу же назад "устраиваюца" на ту же работу и миллионы в кармане на халяву...Красиво мудрому нариту по губам водят, лайк. Был бы Порошенко президентом об этом бы уже каждая собака Мосейчукча визжала на каждом углу ....а ЗЕбилы уже бы 5 страниц расписали как барига мародьор грабит..При ЗЕколовуне..тишина...нет проблем..
  • Гыг с Вами


    Спецпроект Сюрреалізму

    Ви бачили бубочкину пику?
    А раптом він таємно тестує масло Рошен?

    Украинские высокопоставленные правоохранители и военные получают миллионы при увольнении со службы, - BIHUS.info - Цензор.НЕТ 1790
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