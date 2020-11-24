РФ продолжает поставлять вооружение на оккупированные территории Донбасса, - разведка. ВИДЕО

Российская Федерация продолжает поставлять на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях вооружение и другое военное имущество.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, по данным украинской разведки, с начала ноября с территории РФ железнодорожным и автомобильным транспортом через неконтролируемые Украиной участки границы в соединения и части оперативной группировки российско-оккупационных войск было завезено более 2,5 тыс. тонн горючего.

В то же время противником среди личного состава соединений и частей 1 и 2 АК и населения временно оккупированной территории распространяется ложная и искаженная информация о возможности "масштабного наступления" подразделений Объединенных сил.

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