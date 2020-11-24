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Через 8-10 дней после начала клинических проявлений COVID-19 пациент уже не заразен, - эксперт Минздрава Дубров. ВИДЕО

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Заболевший коронавирусом человек через 8-10 дней после проявления симптомов уже не является заразным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram "Коронавирус.Инфо", об этом сообщил эксперт Минздрава Сергей Дубров.

"COVID-исследования показывают, что через 8-10 дней после начала клинических проявлений COVID-19 пациент уже не является заразным, даже если при ПЦР-тестировании обнаружают фрагменты вируса", - отметил Дубров.

По словам эксперта, 10 дней это уже тот срок, когда можно говорить, что переболевший человек не является контагиозным (заразным. - Ред.).

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Топ комментарии

  • Fjall_Raven
    если поциент умер через 11-12 дней после первых проявлений ковид, то нужно ли его тогда хоронить в чёрном полиэтиленовом мешке, при условии если родственники и знакомые, пришедшие на похорона, соблюдают между собой предписанную дистанцию и носят маски?
  • Владэк
    Кто что хочет - тот то и говорит... Главное - уверенно и с важным видом...
  • LIV LIV
    По моему, этот вброс для того, чтобы как-то прикрыть подозрительно быстрое выздоровление Зели. Как с Оманом, долго думали как отмазать, потом что-то промычали.
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