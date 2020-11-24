Двое мужчин продавали поддельные продукты в интернете, правообладателям нанесен ущерб более чем 3 млн грн, - киберполиция. ВИДЕО

В собственном интернет-магазине мужчины продавали контрафакт под видом продукции известных украинских производителей. В результате противоправных действий правообладателям нанесен ущерб более чем 3 миллиона гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента киберполиции НПУ, правоохранители разоблачили двух человек в незаконном использовании товарных знаков.

"Установлено, что двое мужчин наладили производство фальсифицированных продуктов питания. В цехах и складских помещениях незаконно изготавливали специи, дрожжи, кондитерские и макаронные изделия. Товар фасовали в упаковки с названиями и логотипами известных украинских производителей. Для реализации такой продукции мужчины создали собственный интернет-магазин. Кроме этого, фальсификат продавали на интернет-площадках объявлений. По предварительным подсчетам, фигуранты нанесли правообладателям более 3 миллионов гривен убытков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители провели десять санкционированных обысков по местам проживания правонарушителей, в их автомобилях и по месту изготовления и хранения фальсифицированной продукции.

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В качестве вещественных доказательств изъяты более 11 тонн сырья для изготовления контрафакта, упаковки с логотипами украинских торговых марок, оборудование для фасовки и готовая к продаже поддельная продукция.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.